Francia, a Napoli un progetto a sostegno delle donne

Nell’ambito della sua diplomazia femminista e in occasione del ciclo Voce alle donne, evento della ambasciata di Francia a Roma e dell’Istituto francese in Italia che promuove i diritti delle donne, il femminismo e le pari opportunità, il Consolato di Francia a Napoli di cui il Console Generale Lise Moutoumalaya, ha deciso di collaborare con la cooperativa sociale Lazzarelle con la messa a disposizione temporanea di un spazio nel Palazzo Grenoble, dove attraverso la forniture di cibo sano e sostenibile, si partecipa attivamente all’empowerment di donne. Il Consolato generale francese contribuisce così a fare conoscere il progetto Lazzarelle attraverso questa cooperazione temporanea tra la Francia e l’Italia per il reinserimento sociale e lavorativo e la promozione dei prodotti dell’economia femminile.