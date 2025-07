Francia, a Parigi gusto e tradizione si fondo con l’apertura del Fabbri Caffè

Dal 21 luglio al 12 ottobre 2025, il vivace quartiere del Marais a Parigi si arricchisce di un’esperienza unica di gusto e ospitalità: apre il Fabbri Caffè all’interno del Bar Torino, nel prestigioso contesto di Eataly Paris Marais. Un’occasione speciale per scoprire l’universo di Fabbri 1905, storica azienda bolognese simbolo di artigianalità, innovazione e passione per la dolcezza da oltre un secolo.

Il Fabbri Caffè è molto più di uno spazio temporaneo: è un viaggio sensoriale che fonde i sapori autentici della tradizione italiana con l’arte del ricevere, da sempre tratti distintivi del marchio. Un luogo dove gustare specialità esclusive e vivere l’atmosfera di un’ospitalità tutta italiana, in una delle zone più affascinanti della capitale francese.

La relazione tra Fabbri 1905 e la Francia è solida e longeva, con oltre trent’anni di presenza nel Paese. Fin dai primi anni Novanta, l’azienda è attiva con una sede parigina, consolidata nel 2007 con la creazione di “Fabbri France”, società di diritto francese. Nel 2017, sono stati inaugurati i laboratori della Masterclass Fabbri, centro d’eccellenza per la formazione di professionisti nei settori Gelateria, Pasticceria e Beverage.

L’apertura del Fabbri Caffè a Parigi rappresenta non solo un omaggio alla lunga storia di successo del brand in terra francese, ma anche un nuovo capitolo della partnership strategica con Eataly, una collaborazione che continua a valorizzare il meglio del Made in Italy nel mondo.