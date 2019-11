Francia, a Saipem il Grand prix national de l’ingénierie

Sofresid Engineering, società controllata da Saipem con sede in Francia, ha ricevuto, lo scorso 24 ottobre, il premio Grand Prix national de l’ingénierie nella categoria innovazione per Elemanta, una soluzione tecnologica all’avanguardia per ridurre la carbon footprint nei porti. Il Premio è stato consegnato a Francis Armengaud, CEO di Sofresid Engineering e a Camille Hypousteguy, LNG development manager della società, durante MEET’ INGÉ 2019, career day rivolto ai giovani ingegneri. Si tratta di uno dei più alti riconoscimenti francesi per l’innovazione assegnato ogni anno, a partire dal 2006, da Syntec-Ingénierie, la federazione professionale di ingegneria, in collaborazione con il Ministero della transizione ecologica e solidale e con la Direzione generale delle imprese del Ministero dell’economia e delle finanze francesi e in partnership con il gruppo editoriale Moniteur. Elemanta è una piattaforma tecnologica pensata per essere implementata nei porti per fornire alle navi che si trovano in banchina energia elettrica e una estesa gamma di servizi: riscaldamento e refrigerazione degli ambienti, acqua potabile, acqua calda, soluzioni per il recupero e il riciclo della plastica, stoccaggio e utilizzo dell’idrogeno. Si tratta di una soluzione alimentata a GNL a basso impatto ambientale che consente di abbattere del 25% le emissioni di CO2 delle navi e di ridurre drasticamente le emissioni di ossidi di azoto e la formazione di particelle dovuta alla combustione di gasolio marittimo e di oli ad alto tenore di zolfo, normalmente utilizzato dalle navi per la generazione di energia elettrica, anche quando attraccate in porto. Simile ad una chiatta galleggiante, facilmente dislocabile, il sistema permette inoltre di ridurre notevolmente gli investimenti nelle infrastrutture elettriche e può essere spostato per fornire energia e acqua trattata a zone specifiche in caso di calamità naturali. Elemanta è una soluzione innovativa che risponde alle sfide ecologiche del mondo attuale.