Francia: “Abbiamo il diritto di dire no agli Stati Uniti”

Il ministro degli Esteri Barrot agli ambasciatori francesi

Parigi, 9 gen. (askanews) – La Francia rivendica il diritto di dire “no” agli Stati Uniti quando le scelte di Washington risultano inaccettabili. A dirlo è il ministro degli Esteri Jean-Noel Barrot, intervenendo al tradizionale discorso annuale davanti agli ambasciatori francesi, in un contesto segnato da crescenti tensioni tra alleati e da un ordine internazionale sempre più fragile.Nel suo intervento, Barrot ha avvertito che l’Unione europea è minacciata da avversari esterni e ha respinto le accuse provenienti dagli Stati Uniti secondo cui l’Europa sarebbe a rischio di “cancellazione civile e culturale”.”Nel giro di pochi mesi, la nuova amministrazione americana ha deciso – ed è un suo diritto – di ripensare i legami che ci uniscono. È anche nostro diritto – ha affermato il ministro – dire no a un alleato storico, per quanto storico possa essere, quando una proposta non è accettabile. E quando bisogna dire no, il momento migliore è sempre il primo”.”In Europa, in America Latina e in Asia, la sovranità delle nazioni viene messa in discussione da Paesi che sono membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell’ONU – ha aggiunto Barrot -, gli stessi incaricati di garantire l’ordine internazionale. Viviamo un paradosso: chi ha concepito un ordine fondato sul diritto oggi ritiene di avere più da guadagnare nel violarlo che nel difenderlo. Questa non è la nostra visione”.”Il diritto internazionale va difeso per principio, perché è lo scudo di chi non ne ha. È un bene comune – ha osservato Barrot – è la condizione della pace, della stabilità e della sicurezza per il maggior numero possibile. Ogni nazione, per quanto potente, a un certo punto della sua storia ha sempre bisogno di porsi sotto la protezione del diritto”.”No, l’Europa non è sull’orlo della dissoluzione della civiltà europea. E le voci presuntuose che lo sostengono farebbero meglio a preoccuparsi della propria scomparsa. La civiltà europea è indelebile: è una civiltà dello spirito, forgiata pazientemente nel corso di due millenni”, ha concluso il ministro degli Esteri francese.