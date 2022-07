Francia, agguato in un bar di Parigi: un morto e 4 feriti

(Adnkronos) – Un morto e quattro feriti lievi a Parigi, in quello che ha tutta l’aria di essere un agguato scattato, secondo le prime ipotesi, nell’ambito di un regolamento di conti. I fatti sono accaduti intorno alle 21:35, quando due persone sono scese da un veicolo e hanno sparato ad altre due persone sedute sulla terrazza di un bar di rue Popincourt, nell’11esimo arrondissement, a quanto riporta Le Figaro. Uno dei due aggressori è stato arrestato ma il secondo è riuscito a fuggire.

“Una sparatoria questa sera ha causato un morto e 4 feriti in un bar di Chicha rue Popincourt – ha twittato il sindaco dell’11esimo arrondissement, François Vauglin -. Nessun elemento in questa fase permette di conoscere le motivazioni di questo atto barbarico. I clienti del bar hanno bloccato uno dei due aggressori e l’altro è in fuga” e “ricercato dalla polizia nazionale”, ha spiegato, sottolineando anche che un’unità medico-psicologica “sarà aperta al più presto per residenti e testimoni”.