Francia al voto per scegliere il nuovo presidente

Urne aperte in Francia per il primo turno delle elezioni presidenziali. Sono 48,7 milioni gli elettori che potranno recarsi ai seggi, aperti dalle 8 del mattino sino alle 19, ad eccezione delle grandi città come Parigi, Marsiglia, Bordeaux, Nantes, Tolosa o Nizza, la cui chiusura è posticipata alle 20. Sono 12 i candidati.

– Emmanuel Macron – La République En Marche (centro)

– Marine Le Pen – Rassemblement National (estrema destra)

– Éric Zemmour – Reconquête (estrema destra)

– Jean-Luc Mélenchon – La France Insoumise (sinistra radicale)

– Valérie Pécresse – Les Républicains (centrodestra)

– Yannick Jadot – Europe Ecologie (centrosinistra)

– Anne Hidalgo – Parti Socialiste (centrosinistra)

– Nicolas Dupont-Aignan – Debout La France (estrema destra)

– Fabien Roussel – Parti communiste français (sinistra radicale)

– Philippe Poutou – Nouveau Parti Anticapitaliste (estrema sinistra)

– Jean Lassalle – Résistons (centro)

– Nathalie Arthaud – Lutte ouvrière (estrema sinistra)