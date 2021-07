Francia, Alessio Quaranta eletto presidente dell’organizzazione aeronautica più longeva d’Europa

L’ECAC, European Civil Aviation Conference, ha un nuovo Presidente: lo scorso 12 luglio, il Direttore Generale dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), dott. Alessio Quaranta, è stato eletto Presidente dell’ECAC, l’organizzazione aeronautica più ampia e più longeva d’Europa. L’ECAC è la conferenza intergovernativa paneuropea (fondata nel 1955) che riunisce 44 Paesi membri (i 27 comunitari più 17 non comunitari) e fa parte dell’ICAO – International Civil Aviation Organization. La missione ECAC è quella di promuovere il sistema del trasporto aereo europeo in maniera sicura, efficiente e sostenibile e di armonizzare le politiche nel settore dell’aviazione civile tra gli Stati membri. L’elezione è avvenuta per acclamazione nell’ambito della Conferenza Plenaria triennale, che si è svolta in modalità virtuale a causa delle restrizioni legate alla pandemia da Covid- 19 in corso. Il Direttore Quaranta succede a Ingrid Cherfils, Direttrice Generale svedese che ha svolto tale delicato ruolo per due mandati. L’incarico di Presidente ECAC ha durata triennale, con decorrenza immediata e rafforza ulteriormente il ruolo internazionale dell’Italia e dell’ENAC nel panorama aeronautico mondiale. È la seconda volta, dal 1955, anno di fondazione della Conferenza, che un italiano ne assume la Presidenza.

All’interno dell’organizzazione il Direttore Generale dell’ENAC ha già ricoperto, nel corso degli ultimi anni, il ruolo di Vice Presidente e Focal Point Security & Facilitation, cioè responsabile europeo per la sicurezza (security), incluso antiterrorismo e prevenzione da atti illeciti in ambito aereo e aeroportuale, e per le Facilitazioni, comprese le questioni relative all’immigrazione e alle procedure di controllo delle frontiere. Inoltre, Quaranta, nell’ambito di tale organizzazione ha rivestito anche il ruolo di responsabile Economico ad interim, con particolare riferimento alla gestione delle iniziative relative al Covid-19. L’ECAC ha un ruolo chiave in Europa e sostiene i suoi 44 Stati membri nell’affrontare le questioni che interessano il settore dell’aviazione civile europea, in particolare in relazione a safety, security, facilitazioni (facilitation), protezione dell’ambiente e della mobilità sostenibile, navigazione aerea, economia e diritti dei passeggeri. Svolge questo ruolo in collaborazione con altre importanti organizzazioni internazionali della comunità dell’aviazione civile europea, come l’Unione europea, l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA), Eurocontrol e le associazioni industriali di settore. Le priorità del Direttore Quaranta nell’esercizio del suo ruolo di Presidente ECAC saranno: rafforzare la dimensione paneuropea dell’Organizzazione; sostenere i suoi Stati membri nello sviluppo e nella promozione di posizioni e soluzioni armonizzate; far fungere l’organizzazione da centro di competenza per i suoi Stati membri; favorire lo sviluppo delle tecnologie emergenti, con particolare riferimento alla mobilità aerea urbane ed alle attività relative ai voli sub-orbitali commerciali.