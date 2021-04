Francia, all’Ambasciata italiana le nuove informazioni sui divieti anti Covid

Il sito dell’Ambasciata d’Italia a Parigi di cui Sua Eccellenza Teresa Castaldo comunica che a partire da sabato 3 aprile alle ore 19:00 e per almeno quattro settimane, vengono estese a tutto il territorio della Francia metropolitana le misure di confinamento già in essere in numerosi Dipartimenti. Si riassumono qui di seguito le principali di queste misure:

• Gli spostamenti in giornata (dalle 6:00 alle 19:00) sono consentiti, senza motivo particolare, soltanto nel raggio di 10 km in linea d’aria intorno al proprio domicilio abituale; è necessario avere con sé un documento recante l’indirizzo di residenza (documento d’identità o giustificativo di domicilio). Le eccezioni a tale limitazione sono esclusivamente quelle indicate nel formulario di deroga (link: https://www. gouvernement.fr/sites/default/ files/20-03-2021-attestation- de-deplacement-mesures- renforcees_0.pdf).

• Gli spostamenti nelle ore di coprifuoco sono consentiti soltanto per i motivi elencati nel relativo formulario (link: https://www. gouvernement.fr/sites/default/ files/20-03-2021-attestation- deplacement-couvre-feu.pdf ).

• Nessuno spostamento inter-regionale sarà autorizzato dopo lunedì 5 aprile, salvo motivi imperativi da documentare.

• Chiusura degli esercizi commerciali non essenziali.

• Chiusura per tre settimane di tutti gli istituti di educazione, dall’asilo nido al liceo, con organizzazione di corsi a distanza la settimana del 5 aprile.

• Intensificazione delle misure di telelavoro.

Maggiori dettagli a partire dalla pagina https://www. gouvernement.fr/info- coronavirus