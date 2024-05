Francia, Amazon e Microsoft si impegnano a investire 5,6 miliardi dollari

New York, 13 mag. (askanews) – Microsoft e Amazon si sono impegnate ad investire circa 5,6 miliardi di dollari in Francia.

Microsoft dovrebbe 4 miliardi di euro (4,3 miliardi di dollari) per espandere la propria infrastruttura cloud e di Intelligenza Artificiale nel paese europeo, oltre che finanziare competenze e supporto in materia di IA per l’industria tecnologica francese. Come parte del suo investimento, Microsoft ha dichiarato di voler portare fino a 25.000 chip grafici in Francia entro la fine del 2025, oltre ad aprire un nuovo data center nella città francese di Mulhouse.

Amazon, nel frattempo, si è impegnata a investire 1,2 miliardi di euro (1,3 miliardi di dollari), che andranno a creare più di 3.000 posti di lavoro e ad aumentare la rete logistica di Amazon nel paese.

L’annuncio è stato fatto durante il vertice “Scegli la Francia”, un incontro dedicato a incoraggiare gli investimenti esteri nel Paese.