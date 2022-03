Francia, audiovisivo e media: riconoscimento internazionale per l’Università di Udine

Riconoscimento internazionale per il corso di laurea magistrale in Scienze del patrimonio audiovisivo e dell’educazione ai media dell’Università di Udine. Il corso è entrato a far parte, unico in Italia e fra i sette nel mondo, dei programmi di formazione alla preservazione, valorizzazione e restauro del cinema segnalati dalla Federazione internazionale degli archivi cinematografici (Fiaf – Fédération Internationale des Archives du Film), con sede a Parigi. La Federazione è il più importante punto di riferimento mondiale per le pratiche di raccolta, preservazione, accesso e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo. Nata nel 1938, il network Fiaf associa oltre 170 istituzioni in 79 Paesi. Si occupa, in particolare, della formazione specialistica alle pratiche e alle competenze necessarie per la gestione degli archivi filmici. E a quest’area, soprattutto, guardano gli insegnamenti della laurea magistrale dell’Ateneo udinese, parte dell’offerta formativa storica del dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale. Il corso vanta una specializzazione proprio negli ambiti della ricerca, della preservazione, della curatela e del restauro di film e video. Una qualificazione supportata da laboratori dedicati e da collaborazioni pluriennali con alcune fra le maggiori istituzioni archivistiche e museali nazionale e internazionali.

