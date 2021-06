Francia: Berlusconi, ‘complimenti a Les Republicains, premio a chi risolve problemi’**

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “Congratulazioni a les Républicains, nostri colleghi e amici del Ppe, per lo straordinario risultato. I cittadini in Francia come in Italia vogliono idee e programmi chiari e capacità di governo. Non si accontentano più di chi denuncia problemi, ma vogliono le soluzioni da chi ha la capacità di trovarle”. Lo scrive in un post su Facebook il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi.