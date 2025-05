Francia, blackout Alpi Marittime: torna elettricità in 60.000 case

Milano, 24 mag. (askanews) – Intorno alle ore 16, “60.000 clienti rimasti senza elettricità hanno potuto riavere la loro elettricità”, ha riferito RTE. I team di RTE ed Enedis continuano a lavorare per garantire il ripristino di tutte le abitazioni rimaste senza elettricità.

Cannes e le sue zone limitrofe sono state colpite da una massiccia interruzione di corrente questo sabato 24 maggio. Secondo informazioni precedenti di RTE, 160.000 case erano senza elettricità. Le autorità stanno indagando sulla possibilità di atti dolosi.

L’interruzione di corrente che ha interessato una parte della regione delle Alpi Marittime – zona dove la comunità italiana è particolarmente presente – non impedirà comunque al Festival di Cannes di concludersi come previsto. La cerimonia di chiusura – di questo festival molto impegnato e con posizioni coraggiose – che si terrà in serata e vedrà la premiazione della Palma d’Oro di uno dei 22 film in concorso. Si svolgerà “in condizioni normali”, hanno annunciato gli organizzatori.

In seguito all’interruzione di corrente che ha colpito la regione occidentale delle Alpi Marittime, “il Palais des Festivals è passato a un sistema di alimentazione elettrica indipendente”, hanno dichiarato gli organizzatori dell’evento.

L’interruzione di corrente si è verificata intorno alle 10 del mattino, mentre erano in corso diverse proiezioni al Palais des Festivals, interrotte per qualche minuto prima di riprendere.

“La nostra risposta è piuttosto semplice: i nostri generatori si avviano automaticamente. Quindi, in caso di interruzione di corrente, ripristiniamo la corrente pochi istanti dopo grazie ai nostri generatori”, ha spiegato a BFMTV Christophe Arnoult, direttore tecnico del Festival di Cannes.