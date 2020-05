Francia, Campari acquisisce Champagne Lallier

Il gruppo italiano Campari ha annunciato oggi di aver acquisito per 21,8 milioni di euro l’80 per cento della societa’ francese Ficoma, proprietaria di Champagna Lallier. Nella nota si legge che l’operazione si dovrebbe concludere entro il terzo trimestre dell’anno. L’attuale direttore generale di Champagne Lallier, Francis Tribaut, rimarra’ al suo posto. “Con quest’acquisizione Campari amplia ancora di piu’ il suo portafoglio premium” rafforzandosi” sul mercato strategico francese”, si legge nel comunicato. L’azienda italiana ha aperto dei negoziati esclusivi con Ficoma, la holding di Francis Tribaut, il 17 aprile scorso. L’impatto della pandemia di coronavirus “sui risultati del gruppo per l’anno in corso resta incerta e difficile da valutare nella fase attuale”, fa sapere Campari, che a causa dell’emergenza sanitaria ha registrato vendite per 360,2 milioni, con una flessione organica del -5,3 per cento.