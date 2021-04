Francia: Castex, ‘condanno con grande fermezza appello ex generali’**

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “Non posso che condannare con la più grande fermezza questa iniziativa che è contraria ai nostri principi repubblicani e al dovere dell’esercito. Questi generali rappresentano lo stessi”. Ad affermarlo è il primo ministro francese, Jean Castex al termine del Consiglio dei ministri francesi in merito all’appello degli ex generali in pensione che hanno firmato una lettera sul settimanale di destra transalpino ‘Valeur Actuelles’ in cui giudicano in modo severo l’azione del presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron.