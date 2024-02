Francia, Cinema: Andrea Laszlo De Simone primo italiano a vincere il Premio Cesar

Andrea Laszlo De Simone è il primo italiano a vincere il Premio César. Alla 49esima edizione dei Premi César, i più importanti premi del cinema francese, Andrea Laszlo De Simone ha, infatti, vinto il riconoscimento per la migliore musica originale di Animal Kingdom (Le Règne Animal), film di genere di Thomas Cailley.

Nelle parole di Andrea Laszlo De Simone durante la premiazione tutta la sua emozione: “Questo film è stata un’esperienza incredibile per me, è un film politico: c’è l’avventura, c’è il dramma, c’è tutto in questo film! Grazie agli attori che mi hanno ispirato, non è facile da spiegare, non è semplice fare la musica per un film. È il mio secondo film ed è incredibile per me, sono davvero emozionato”.

Animal Kingdom (Le Règne Animal) è stato il lungometraggio con più nomination (dodici in tutto) e ieri sera ha vinto altri quattro César. Dopo aver ottenuto un notevole successo al botteghino in Francia, arriverà nelle sale italiane dal 20 giugno. L’umanità rappresentata nel film è immersa nel caos e assiste al risveglio del suo lato animale.

L’intensità del lavoro risiede in un viaggio emotivo, divertente e al tempo stesso commovente, tra un padre e suo figlio. Un film attraverso cui Thomas Cailley con la complicità della musica di Andrea Laszlo De Simone eleva l’esperienza cinematografica verso nuovi orizzonti, lontani dalle solite distopie.