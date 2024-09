L’Institut français Napoli e il Consolato generale di Francia sono hanno emanato gli inviti alla conferenza stampa che l’Institut français Napoli ha tenuto Martedì 10 settembre alle ore 11.30 :una conferenza stampa organizzata in 2 tempi: Scoperta dell’attività, i partenariati e la programmazione culturale per i prossimi mesi dell’IF Napoli. Il vero obiettivo è di illustrare e mettere in valore il lavoro di cooperazione che si realizza insieme sul territorio; Presentazione della nuova edizione di INCONTRI MEDITERRANEI (Procida 30/9-4/10/2024) che sarà il primo evento al quale l’IFNapoli collabora quest’anno nell’ambito di un focus sulle isole napoletane. Si sono avuti gli interventi di: Dionigi Albera, Antropologo Université Aix-Marseille curatore della Mostra “Luoghi sacri condivisi”; Luigi Mascilli Migliorini, Professore di Storia moderna dell’Università Orientale di Napoli, Direttore scientifico di Incontri mediterranei; Antonio Carannante, Assessore ai Rapporti con l’Università Comune di Procida; Antonella Sambri, Direttore Relazione esterne ed eventi Società editrice il Mulino.È’ seguito un momento conviviale sul terrazzo del Consolato per celebrare l’evento insieme al Console generale di Francia. Il Vomunicato dell’evento faceva così: presso l’istituto francese di Napoli si è svolto il lancio della nuova stagione culturale, un’occasione di ringraziare i numerosi partner del Grenoble. Lise Moutoumalaya, C onsole generale di Francia e direttrice dell’institut français Naples ha presentato le grande linee direttrice della programmazione per i prossimi messi nella sala Dumas, via Crispi 86. Sotto il segno « Bellezza, creatività, novità », tutta la squadra dell’istituto è lieta di iniziare la stagione culturale con un programmo molto ricco sinonimo di nuovi partenariati, nuove opere d’arte, e nuovi temi di scambio interculturale. La console generale ha dichiarato : « La nostra programmazione se distingua con il spazio data alla società in tutta sua diversità e con eventi dedicati ai giovani grazie alla nostra ottima cooperazione con istituzioni, scuole e università del territorio. Aspettiamo tutti con grande entusiasmo par fare scoprire tutto l’anno l’attualità della cultura francese e sviluppare i legami tra i nostri territori. »La nuova cooperazione dell’Istituto fra nçais Napoli con gli incontri mediterranei di Procida, dal 30 settembre al 4 ottobre, è emblematico dei obiettivi del Grenoble per quest’anno conevento pluridisciplinari. La Console generale spiega come il Grenoble da una nuova dimensione ai eventi culturali : “Il partenariato tra l’institut français Napoli e gli incontri mediterranei aiuta ad arricchire la nostra visione del nostro vicinato e il nostro pensiero sulla società per fare delle nostre differenze un punto di forza. In questa occasione siamo molto lieti di patrocinare a Procida la mostra fotografica “Luoghi sacri condivisi. Un pellegrinaggio fotografico nel Mediterraneo”, curata da Dionigi Albera e Manuel Pénicaud, frutto di diversi anni di ricerca scientifica condotta presso il CNRS (centre nazionale di ricerca scientifica) e l’Università di Aix-Marsiglia. Il viaggio proposto dall’Istituto attraverso le isole italiane e francese se proseguirà tutto l’anno, anche con una serata dedicata a Capri, il 23 settembre e un festival della francofonia a Napoli dedicato ai autori originati de isole. Assistere ad uno degli eventi proposto dall’IFNapoli, offreun’occasio ne unica per:

• Vivere il cinema diversamente con film in versione originale sottotitolati nell’ambito del nostro cine-club che inizia il 11/09 con le livre des solu tions.

• Immergersi nella cultura francese celebrando eventi salienti come la Francofonia, la festa della Musica, il Goncourt e numerosi eventi di convivialità.

• Costruire una società più aperta e di parità tramite dei dibattitti essenziali sulle grandi sfide del mondo contemporaneo.

• Promuovere la nostra storia condivisa, i nostri valori comuni e i nostri progetti futuri in collaborazione con le associazioni locali.

Per non perdersi nessun evento in calendario, consultate il nostro sito internet per iscrivervi alla nostra newsletter https://www. institutfrancais.it/fr/naples/ linstitut-francais-napoli#/