Francia, da Milano a Strasburgo: nuovo lavoro per il musicista Jacopo Costa

È uscito sabato 23 gennaio The Old Man’s Place, il nuovo singolo del musicista Jacopo Costa. Il brano, disponibile online sulla piattaforma BandCamp e sulla pagina Youtube dell’artista, è la sesta uscita del nuovo progetto Jacopo Costa elettro acustic songs a cui Costa ha dato vita negli ultimi mesi, da Strasburgo, città dove vive e lavora. “Si tratta di un nuovo brano che ho scritto lo scorso anno e che ho registrato qualche mese fa. La produzione è essenzialmente autonoma, curo tutto in prima persona, ma sull’intero progetto mi sono fatto supportare da un tecnico del suono per avere una resa omogenea del lavoro finale”.

Un progetto che era già nei piani dell’artista ma che, in concomitanza con il primo lockdown, ha trovato la possibilità di una concreta realizzazione. “Lo stop primaverile ha inciso in maniera importante in termini di tempo sulla realizzazione dell’intero progetto: se non ci fosse stato il primo lockdown, con la doverosa necessità di fermarsi per alcune settimane, difficilmente avrei avuto la possibilità di mettere mano a questo lavoro. Nei giorni lenti della primavera 2020 sono riuscito a finalizzare i brani e ad avere un programma di lavoro con delle uscite cadenzate”. Un lavoro curato in tutti i particolari e che vede il musicista protagonista assoluto della scena assieme ai numerosi strumenti con cui prendono vita le diverse performance. “Sono in scena con il vibrafono amplificato, che mi permette di trattare il suono come uno strumento elettrico e di suonare in modo nuovo; ci sono poi alcuni elementi della batteria, la tastiera, un sintetizzatore, tutti strumenti acustici elettronici trattati in tempo reale da un software musicale per creare effetti diversi. Il mezzo espressivo che ho scelto è la canzone elettro acustica, con un trattamento temporale nuovo di segnali sonori, acustici, elettronici”.