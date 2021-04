Francia, EdiliziAcrobatica si rafforza: operativi entro l’anno anche a Parigi e Lione

EdiliziAcrobatica, società specializzata in lavori di edilizia, in doppia fune di sicurezza, con manutenzioni e ristrutturazioni di palazzi ed altre strutture architettoniche continua la sua strategia di espansione in Francia dopo l’apertura della propria attività commerciale in quattro città francesi: Nizza, Marsiglia, Tolosa e Montpellier. L’obiettivo è essere operativi a Parigi e Lione entro l’anno e raggiungere 200 filiali in Francia entro tre anni. Fondata nel 1994 dal ceo Riccardo Iovino, con direzione generale a Genova, EdiliziAcrobatica può contare su una copertura ramificata del territorio con circa 80 agenzie e più di 800 dipendenti. L’azienda è nota per il suo innovativo modo di gestire i lavori edili e per aver realizzato interventi spettacolari su case ed edifici oltre che su alcuni dei monumenti più famosi al mondo, come il Ponte Vecchio a Firenze, la Torre del Mangia e la Basilica della Collegiata a Siena o le Mura del Città del Vaticano. La tecnica che utilizza si basa su situazioni derivate dall’alpinismo, dalla speleologia e dall’arrampicata, trasferite sul campo dell’edilizia e della manutenzione e le consente di effettuare interventi senza l’utilizzo di ponteggi o piattaforme aeree, “scalando” gli edifici dove sono richiesti interventi di manutenzione, offrendo così al cliente finale servizi di qualità e l’abbattimento dei costi del ponteggio. I lavori su corda sono particolarmente indicati per la manutenzione di palazzi, condomini, alberghi e monumenti storici, in quanto offrono numerosi vantaggi in termini di agibilità per condòmini e ospiti degli hotel, in termini di sicurezza per i residenti e per l’accesso ai monumenti che, anche durante le opere di restauro e manutenzione, restano sempre a disposizione dei turisti.

Inoltre, dal 2016 EdiliziAcrobatica realizza iniziative di solidarietà negli ospedali di tutta Italia a favore dei bambini ricoverati, per i quali l’Associazione Super Eroi Acrobatici fa spettacoli con gli operatori volontari vestiti da Capitan America, Spiderman, Ironman, Hulk e Superman che si calano dai tetti per entrare nelle camere dei piccoli degenti. La società è quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana da novembre 2018 e sul mercato Euronext Growth di Parigi da febbraio 2019. EdiliziAcrobatica ha chiuso il 2020, l’anno della pandemia e del fermo dei cantieri, con circa 45 milioni di ricavi, in crescita del 14% rispetto al 2019. Da poco la società, in un’ottica di servizio globale, ha inaugurato una nuova linea di business dedicata alla pulizia e alle sanificazioni e ha rilasciato EAcondominio, la prima APP destinata agli amministratori di condominio per facilitare l’organizzazione di assemblee condominiali da remoto che verranno a breve introdotti nel mercato francese.