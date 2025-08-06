Francia, enorme incendio devasta il Sud-ovest, morta una donna

Ci sono anche nove feriti nel dipartimento dell’Aude

Durban-Corbières (Aude), 6 ago. (askanews) – Centinaia di vigili del fuoco hanno lottato per fermare un incendio boschivo nel sud della Francia, che ha devastato una vasta area, uccidendo una persona e ferendone altre nove. L’incendio è divampato nel massiccio delle Corbières e si sta propagando dalle foreste alla boscaglia da quasi 24 ore, finora ha interessato 13.000 ettari. Il primo ministro francese François Bayrou, accompagnato dal ministro dell’Interno Bruno Retailleau, ha visitato le zone colpite dai roghi.Il dipartimento dell’Aude è stato posto in allerta rossa, con un rischio “molto elevato” di incendi, mentre secondo Météo-France un’ondata di caldo si sta abbattendo sul Sud-ovest della Francia.La vittima, una sessantenne, seppur allertata dalla gendarmeria, non ha voluto lasciare la propria casa, affermando di non correre alcun rischio. È stata ritrovata carbonizzata tra i resti distrutti dell’abitazione.