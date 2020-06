Francia, Ferrarelle estende l’accordo di distribuzione con Danone all’estero

Ferrarelle verrà distribuita “in molti dei più importanti mercati esteri” dal gruppo Danone. Dopo l’avvio a gennaio 2020 della distribuzione negli Stati Uniti attraverso Danone waters of America, Ferrarelle estende l’accordo per la sua distribuzione oltre confine. E’ quanto si legge in una nota congiunta tra l’azienda italiana e il gruppo francese. Ferrarelle affiancherà evian, marchio Danone distribuito in Italia dall’azienda campana, come offerta per alberghi premium, caffè e ristoranti nel formato vetro. L’accordo di distribuzione a lungo termine si concentrerà sulla crescita del marchio in tutto il mondo, principalmente attraverso i canali on-premise. “Ferrarelle, con la sua qualità e le sue caratteristiche uniche già apprezzate e riconosciute come una vera e propria ‘ccellenza italiana’, rappresenta un ottimo ‘binomio’ con evian, leader mondiale nel segmento premium delle acque minerali naturali – ha dichiarato Carlo Pontecorvo, presidente di Ferrarelle SpA – Per questo siamo molto soddisfatti di questo accordo che ci permette di crescere ulteriormente nel mercato dell’export, garantendo la stessa alta qualità a cui sono abituati i nostri consumatori e rafforzando la percezione e il posizionamento premium del marchio Ferrarelle sia in Italia che all’estero”. “Ferrarelle è un marchio con un fantastico potenziale globale. Completa l’attuale portafogli di marchi che distribuiamo, tra cui l’acqua minerale naturale evian, permettendoci di offrire un assortimento naturale al 100% di acqua minerale naturale francese e di acqua minerale naturale gassata italiana”, ha aggiunto Franck Escudier- evian Volvic International marketing director. Ferrarelle è una sorgente di origine vulcanica che insite nel territorio di Riardo, nel Sud Italia. È un’acqua di origine piovana che si arricchisce dei propri minerali e dell’anidride carbonica attraverso il passaggio nei diversi strati rocciosi della dorsale appenninica vulcanica.