Francia festeggia presa Bastiglia, da Usa e Ucraina fervidi auguri

Milano, 14 lug. (askanews) – Oggi Parigi sta celebrando la festa nazionale francese, la presa della Bastiglia, con la sua annuale parata militare; anche se tradizionalmente, la sfilata parte dall’Arco di Trionfo e arriva fino a piazza della Concorde, dove furono decapitati gli ultimi re e regina di Francia, quest’anno il percorso della parata è stato spostato al parco Bois de Boulogne, ai margini della città, proprio a causa della preparazione dei Giochi. Il giorno è tuttavia coinciso con l’addensarsi delle notizie da oltreoceano, dopo l’attentato a Donald Trump negli Usa, con il presidente francese Emmanuel Macron che in queste ore ha twittato: “I miei pensieri sono con il presidente Donald Trump, vittima di un tentativo di assassinio. Gli mando i miei auguri di pronta guarigione. Uno spettatore è morto, diversi sono rimasti feriti. È una tragedia per le nostre democrazie. La Francia condivide lo shock e l’indignazione del popolo americano”.

Lo storico evento francese impone comunque festeggiamenti in grande stile e quest’anno è impreziosito dalla fiamma olimpica che ha illuminato la grande parata militare della capitale: Parigi ha infatti accolto come un ospite speciale per la festa nazionale francese la fiamma. “La Francia, il nostro più antico alleato, occupa un posto prezioso nei cuori americani” ha dichiarato il segretario di Stato Usa Antony Blinken. “La nostra relazione duratura è costruita sui valori condivisi di democrazia, diritti umani e libertà. Insieme, abbiamo affrontato le prove di due guerre mondiali e abbiamo lavorato in unità per costruire un mondo più prospero e sicuro”.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato in francese il Paese in occasione del 14 luglio per il suo “incrollabile aiuto” a Kiev che resiste all’invasione russa dal febbraio 2022. “Congratulazioni alla Francia, al presidente Emmanuel Macron e a tutti i francesi in occasione della Giornata Nazionale”, ha scritto su X. “Saremo sempre grati per l’incrollabile assistenza militare, politica e di altro tipo da parte della Francia, che ha contribuito a salvare migliaia e migliaia di vite in Ucraina e, soprattutto, siamo grati alla Francia per la sua determinazione”, ha aggiunto.

Va notato che la Francia rappresenta un alleato chiave per gli Usa, sia rispetto alla minaccia rappresentata dalla Russia in Europa, sia nell’affrontare questioni globali come il cambiamento climatico, anche attraverso l’Accordo di Parigi, e una stretta cooperazione in materia di sicurezza in Europa, Africa, Medio Oriente e Indo-Pacifico. Oltre ai ruoli quali Paesi ospitanti degli Usa per il 75esimo anniversario della NATO e della Francia per i Giochi olimpici e paralimpici del 2024.

E a soli 12 giorni dall’inizio delle Olimpiadi estive nella capitale francese, la staffetta della torcia ha radunato migliaia di soldati, marinai, soccorritori e medici in marcia a Parigi sotto il cavalcavia della Patrouille de France.

La sfilata si è conclusa con l’arrivo della fiamma, scortata da cavalieri, 25 tedofori e cadetti vestiti con i cinque colori olimpici, che formavano la sagoma dei cinque cerchi olimpici intrecciati.

Il primo tedoforo, il colonnello Thibault Vallette, medaglia d’oro nell’equitazione alle Olimpiadi di Rio del 2016, ha passato la fiamma a un gruppo di giovani atleti.