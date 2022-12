Francia, Gucci apre la prima boutique di valigeria a Parigi

Gucci apre a Parigi la sua prima boutique permanente dedicata al mondo della valigeria. Situata al civico 229 della Rue Saint-Honoré, tra Place Vendôme e il Giardino delle Tuileries, boutique si articola su due piani i cui spazi interni sono ispirati ai viaggi di lusso del periodo della Belle Époque. “Gucci Valigeria è un richiamo alle nostre radici fiorentine e alla nostra artigianalità senza tempo – afferma Marco Bizzarri, presidente e ceo di Gucci -. È un simbolo della nostra tradizione, che viene ora reinterpretato per i viaggiatori e gli esploratori moderni”. In effetti è proprio nei viaggi che Gucci affonda le proprie origini, in una storia iniziata negli ultimi anni dell’Ottocento, quando il giovane Guccio Gucci si reca a Londra e lavora come facchino presso il Savoy Hotel. Vi scopre la magia del viaggio in un’epoca in cui viaggiare era un ponte tra le culture oltre a offrire esperienze inaspettate. Ispirato da quello che ha osservato, Guccio tornò a Firenze e fondò la sua bottega di valigeria artigianale nel 1921. La boutique che, di fatto, nasce un secolo dopo quelle origini imprenditoriali, propone un’accurata selezione di articoli da viaggio, dalle borse shopping agli zaini, dalle borse da viaggio alle custodie per abiti, oltre a beauty case, cappelliere, valigie e bauli, sia nelle versioni morbide che in quelle rigide, compresi i trolley in alluminio creati in collaborazione con l’azienda italiana di valigeria di lusso Fpm Milano.