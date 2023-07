Francia, “Ieri, oggi e domani” di De Sica proiettato a Marsiglia

La Camera di Commercio Italiana di Marsiglia per la Francia, in collaborazione con l’Istituto italiano di cultura di Marsiglia, ha organizzato la proiezione del film “Ieri, oggi e domani” di Vittorio de Sica. L’evento è in programma per domenica 3 settembre alle ore 17 presso il Place Evariste Gras La Ciotat. Il film – si legge sul sito dell’IIC di Marsiglia – è composto da tre parti ambientate nelle tre più grandi città italiane (Napoli, Milano e Roma), tutte recitate dalla coppia Sophia Loren – Marcello Mastroianni. Il primo segmento è stato scritto da Eduardo De Filippo: si svolge nel quartiere Forcella di Napoli nel 1954. Il secondo sketch e l’ultimo sono stati scritti da Cesare Zavattini sulla base del racconto “Troppo ricca” di Alberto Moravia. Nell’episodio finale si vede protagonista Mara, una prostituta d’alto bordo che vive a Roma accanto al terrazzo di un seminarista. Il film vinse l’Oscar come miglior film internazionale nel 1965.