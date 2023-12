Francia, il nuovo ambasciatore in Italia visita la città di Perugia

Il sindaco Andrea Romizi, insieme all’assessore Clara Pastorelli ed al segretario generale Francesca Vichi, ha ricevuto il 6 novembre, a palazzo dei Priori di Perugia il nuovo ambasciatore di Francia in Italia Martin Briens. Ad accompagnare l’ambasciatore sono stati il console generale Fabrice Maiolino ed il console onorario a Perugia Gabriele Galatioto. Designato da luglio 2023, Martin Briens, 51 anni, è stato precedentemente direttore del gabinetto civile e militare della ministra della Difesa, dal 2017 al 2022. Diplomatico di carriera entrato al ministero francese dell’Europa e degli Affari esteri nel 1996 al termine del suo percorso di studio presso l’Ecole Nationale d’Administration (anno accademico ‘’Victor Schoelcher’’), ha rivestito vari incarichi a Pechino (1999-2003), a Washington (2003-2006), nonché presso la Rappresentanza permanente della Francia alle Nazioni Unite a New York (2010-2013) in veste di vice-rappresentante permanente. A Parigi, ha inoltre svolto le funzioni di vice-direttore del Centro di Analisi e Previsione (2006-2007), di sotto-direttore del disarmamento e della non-proliferazione nucleari (2007-2010), di vice-direttore del gabinetto del ministro francese degli Affari esteri e dello sviluppo internazionale (2013-2016) e direttore della strategia presso il ministero francese della difesa (2016-2017). Nel corso dell’incontro il sindaco Romizi e l’assessore Pastorelli, nel rivolgere un benvenuto ai graditi ospiti ed un augurio di buon lavoro all’ambasciatore, hanno ribadito la disponibilità da parte della città di Perugia e dell’Amministrazione comunale a sviluppare tutte le forme di collaborazione con la Francia, nei campi dell’arte e della cultura, dell’enogastronomia, dello sviluppo economico, dello sport e del commercio. Il sindaco ha poi illustrato all’ambasciatore alcuni dei più importanti progetti in atto in città tra cui quelli legati al pnrr che riguardano la rigenerazione di parti importanti del territorio ed il digital twin (gemello digitale). Nel ricordare che Perugia è legata da un proficuo gemellaggio con Aix En Provence, il cui stand ha nei giorni scorsi partecipato all’edizione 2023 della Fiera dei Morti, sindaco ed ambasciatore hanno condiviso la volontà di contribuire affinché il rapporto di amicizia e collaborazione tra le due città possa ampliarsi ulteriormente intensificando gli scambi commerciali ed umani. Al termine della visita, come da tradizione, l’ambasciatore ha sottoscritto il libro dei visitatori illustri.