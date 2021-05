Francia, il “ristoratore dei due mondi” Francesco Panella approda in Corsica con “Antica Pesa Mare”

Francesco Panella, proprietario dei ristoranti “Antica Pesa” di Roma e Brooklyn e “Feroce” a Manhattan, definito il “ristoratore dei due mondi” e volto televisivo di celebri show come “Little Big Italy” e “Riaccendiamo i fuochi”, annuncia un nuovo importante e ambizioso progetto imprenditoriale, che punta a rafforzare l’appeal internazionale del ristorante di famiglia, che quest’anno celebra i 100 anni di attività. A giugno aprirà infatti “Antica Pesa Mare”, un pop up restaurant presso l’Hotel & SPA des Pecheurs sull’Isola di Cavallo, in Corsica.

Immerso in una location mozzafiato e nel suo mare cristallino, il ristorante sarà l’opportunità per sviluppare un progetto unico e internazionale totalmente eco sostenibile, alla scoperta delle tradizioni culinarie del luogo e volto quindi a mettere al centro dell’attenzione le attività di produzione locali. “È stato un anno difficile per me e per tutti i miei colleghi – dice Francesco Panella -Tuttavia la mia mission quotidiana è quella di reagire, trovando sempre delle soluzioni alternative e innovative, dando vita a nuovi modelli di business e aprendomi a nuovi orizzonti. Per questo sono grato all’ Hotel & SPA des Pecheurs, che ha deciso di accogliere la famiglia Panella e di abbracciare la nostra visione, volta a dimostrare l’importanza della sostenibilità nel settore della ristorazione”.

“Il ristorante sarà un vero e proprio braccio sul mare, all’interno di un percorso che coniuga buon cibo, benessere e natura – prosegue Panella – Proteggere l’ambiente e valorizzare il territorio sono i miei benchmark di riferimento e “Antica Pesa Mare” non sarà da meno. Il menù sarà diverso da quello proposto nei ristoranti di Roma e New York, proprio perché i prodotti e i produttori locali saranno i protagonisti della tavola. Non tutti conoscono le bontà e la tradizione culinaria di questo angolo di paradiso in Corsica e il nostro ristorante sarà l’opportunità per dargli finalmente la rilevanza che meritano”.

L’obiettivo finale è quello di rendere “Antica Pesa Mare” un ristorante permanente entro giugno 2022 e Francesco Panella sta già studiando diverse soluzioni per rendere il progetto realtà.