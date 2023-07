Francia, in Provenza arriva il villaggio italiano “Profumi d’Italia e Procida”

La Camera di Commercio Italiana per la Francia sostiene l’organizzazione del villaggio italiano “Profumi d’Italia e Procida” a Saint Mandrier, in Provenza, dal 30 agosto al 3 settembre. Come si legge sul sito della Camera di Commercio, i visitatori potranno conoscere i protagonisti del #MadeInItaly e regalarsi un vero momento di Dolce Vita. Artigiani e produttori italiani offriranno le loro specialità gastronomiche, di moda, di decorazione e di design. Inoltre, nel corso dell’iniziativa verrà presentato il lancio del Grand Tour di Destinazione Calabria nel Grande Sud della Francia affidato alla Camera di Commercio Italiana per la Francia.