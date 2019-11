Francia, intelligenza artificiale: l’italiano Plebe tra gli esperti di tutto il mondo riuniti al Consiglio d’Europa

Boston, Cambridge e Helsinki, esperti da tutte le parti del mondo si riuniranno, dal 4 al 6 dicembre, a Strasburgo al Consiglio d’Europa , in occasione della conferenza “L’Intelligenza Artificiale e il suo impatto sui giovani”, e tra di essi è presente anche Messina, tra i relatori , infatti, è stato chiamato a partecipare il prof. Alessio Plebe, filosofo della scienza, del Dipartimento di Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e degli studi culturali dell’Ateneo siciliano. Il convegno intende produrre riflessioni sull’impatto dell’Intelligenza Artificiale nel settore giovanile delle societa’ europee, le opportunita’ che offre così come i suoi rischi potenziali, e mira ad individuare aree d’intervento del Consiglio d’Europa per promuovere ruoli positivi e mitigare effetti negativi. L’intervento di Plebe riguarda in particolare l’interazione dell’Intelligenza Artificiale con l’accesso dei giovani ai diritti umani.