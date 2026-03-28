Francia, “Italian Design Day”: istituzioni, esperti Ocse e imprese riuniti a Parigi

Si è svolto presso il quartier generale dell’Ocse a Parigi l’evento “Re-Designing: Policies, Spaces and Values”, organizzato dalla Rappresentanza Permanente d’Italia nell’ambito della X Giornata del Design Italiano nel Mondo, iniziativa promossa in tutta la rete diplomatico-consolare dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in collaborazione con il Ministero della Cultura.

L’evento ha riunito rappresentanti istituzionali, esperti Ocse, imprese e protagonisti del design italiano, con l’obiettivo di valorizzare il contributo del design quale leva strategica per la sostenibilità, l’innovazione e la competitività, ambiti centrali nei lavori dell’Organizzazione parigina e nei quali l’Italia può vantare competenze ed eccellenze riconosciute a livello internazionale.

In apertura, l’ambasciatore Luca Sabbatucci, rappresentante permanente d’Italia, ha evidenziato come il design costituisca un elemento distintivo del Sistema Paese, in grado di coniugare eccellenza produttiva, cultura progettuale e proiezione internazionale.

Nel corso del dibattito, moderato da Elena Dell’Orso di Ad Italia, sono intervenuti Laura Maeran, coordinatrice delle mostre internazionali di Triennale Milano, Domenico Bonaventura Cerqua, responsabile dello showroom di Milano di Riflessi, e Matteo Martini, responsabile vendite Europa di Dedar, che hanno condiviso esperienze e buone pratiche sul ruolo del design nella creazione di prodotti sostenibili, durevoli e ad alto valore aggiunto.

Lucia Cusmano e Oriana Romano, del Centro per l’Imprenditorialità, le Pmi, le Regioni e le Città dell’Ocse, hanno illustrato il contributo del design alle politiche per l’economia circolare e allo sviluppo delle Pmi, sottolineando il ruolo della progettazione nella riduzione dell’impatto ambientale lungo l’intero ciclo di vita dei prodotti. Dal dibattito è emerso come il design italiano si distingua per la capacità di integrare savoir-faire artigianale, innovazione industriale e qualità estetica, affermandosi come leva competitiva sui mercati globali.

È stata inoltre sottolineata la centralità dei temi della durabilità e dell’estensione del ciclo di vita dei prodotti, elementi chiave per una transizione sostenibile, nonché il contributo dell’Agenzia Ice nella promozione internazionale del design italiano.