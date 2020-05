Francia, “Italianamente”: ecco la rubrica che fa conoscere i “cervelli italiani”

L’Istituto Italiano di Cultura di Lione propone la seconda puntata di “ItalianaMente”, la rubrica settimanale che fa conoscere i “cervelli italiani” all’estero e in particolare, che lavorano in Auvergne Rhône Alpes. Come si legge sul sito dell’Iic questa settimana Claudio Rosmino ha “incontrato” Laura Ferreri, docente di psicologia cognitiva all’università Lumière Lyon 2 e ricercatrice presso il laboratorio EMC. “Scopriremo gli esperimenti che la dottoressa Ferreri sta conducendo per capire le connessioni nel nostro cervello tra la memoria e le sollecitazioni musicali. Un campo di ricerca che potrebbe avere una grande importanza per le tecniche riabilitative e di apprendimento” fa sapere il team dell’Istituto Italiano di Cultura di Lione che invita il pubblico a seguirci i social (Facebook, Instagram e Twitter, canale YouTube) con #IICLioneChezVous raccomandando: “Abbiate cura di voi stessi e dei vostri cari”.