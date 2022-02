Francia, la canapa italiana di Justmary fa rotta verso Parigi

La cannabis light, popper e derivati CBD, di Justmary puntano verso la Torre Eiffel. Il “Just-Eat della cannabis”, nato nel 2018 a Milano, punta a portare il suo servizio in Francia, partendo da Parigi e a breve consumatori francesi potranno quindi utilizzare da subito il servizio di delivery, attraverso il sito dedicato. L’operatività, a mezzo rider, sarà garantita nella capitale francese ogni giorno dalle 13 alle 20, mentre nel restante territorio transalpino le consegne saranno effettuate a mezzo corriere espresso. JustMary ha chiuso il 2021 con più di un milione di euro di ricavi e un totale di 25mila clienti registrati e attivi sulla piattaforma e con le nuove aperture nazionali e internazionali punta a oltrepassare i 3 milioni di fatturato guardando ad altre città per accelerare ulteriormente la crescita. L’azienda milanese è stata fondata da Matteo Moretti, imprenditore che aveva già fondato Criptomining, società attiva nel mining di criptovalute e tecnologie Blockchain ed è socio di Winelivery.com, startup innovativa che consegna a domicilio vino e liquori. Justmary ha ottenuto dopo la sua creazione una crescita esponenziale degli ordini registrata principalmente in concomitanza con la pandemia del Covid19 e i relativi lockdown e restrizioni. Dopo essere nata a Milano, si è diffusa a Firenze, Catania, Torino, Monza, Roma e Napoli e per ultimo il servizio di consegna ha anche fatto il suo debutto anche a Bologna.

JustMary offre un servizio di consegna di prodotti a base di marijuana light completamente anonimo. Tutti i prodotti offerti dall’azienda vengono consegnati da fattorini “in borghese” per proteggere la privacy dei clienti, e arrivano a casa nell’arco di 60 minuti. Justmary inoltre essendo un marchio registrato in Italia e Europa garantisce ai consumatori di poter risalire alla fonte d’origine dei prodotti. Nel prossimo futuro l’azienda introdurrà buste in plastica riciclata e investirà nell’abbattimento delle emissioni di Co2 prodotte dai processi di delivery. Al momento, per compensare quella prodotta Justmary è diventata partner di Treedom, – piattaforma web che permette di piantare un albero a distanza e seguirlo online – e a breve verrà anche pubblicato il proprio Bilancio ESG.

Leggi le altre notizie di Italians of the world