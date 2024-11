Francia, l’ambasciatore Briens incontra il presidente della Regione Toscana

Rafforzare i rapporti, già molto stretti, tra Toscana e Francia anche alla luce dei nuovi scenari che riguardano l’Europa e l’area mediterranea. Questo il tema di fondo che ha caratterizzato l’incontro che il governatore della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha avuto oggi pomeriggio a Palazzo Strozzi Sacrati di Firenze con l’ambasciatore della Francia in Italia, Martin Briens.

Della delegazione francese facevano parte anche il console Guillaume Rousson e l’addetto culturale dell’ambasciata, Clément Hervé.

L’ambasciatore francese ha spiegato di essere venuto in Toscana per una serie di visite a varie iniziative tra le quali France Odeon 2024, il festival del cinema francese che apre oggi al Teatro della Compagnia a Firenze, e Lucca Comics and Games, che inizia domani.

Giani e Briens hanno discusso di vari temi: dalla politica all’economia, dalla cultura alla sanità. Entrambi hanno poi sottolineato la possibilità di intensificare relazioni e scambi tra i Paesi con particolare attenzione a infrastrutture, innovazione tecnologica, economia (moda e farmaceutica), arte e cultura.