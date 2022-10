Francia, marketplace digitali: BrandOn Group acquisisce il 100% di Asd

Sbarca in Francia BrandOn Group – che lavora per permettere alle aziende l’accesso ai marketplace digitali, con sede a Milano e Napoli – con l’acquisizione del 100% della società francese ASD, anch’essa operante nel settore del commercio digitale e specializzata nel business to consumer. Una operazione che rappresenta il primo step del percorso di sviluppo di BrandOn Group, che porta non solo a un’accelerazione della crescita e a un consolidamento della posizione di mercato ma anche, grazie all’apertura di due sedi in Francia, all’internazionalizzazione dell’azienda che si è posta come obiettivo la crescita a livello europeo, sia in modo organico che tramite ulteriori acquisizioni. BrandOn Group è una realtà leader nelle vendite online su marketplace dato che dalla sua nascita la società italiana ha curato oltre 500 campagne in circa 17 Paesi, con più di 60 brand in esclusiva – tra cui Byblos, Kaos, Marinella, Caffè Vergnano, Moleskine, Smemoranda e Venini – ed oggi è arrivata a contare oltre sei milioni di referenze attive a catalogo, con vendite in 55 paesi nel mondo. Questa operazione inoltre fa aumentare significativamente la propria quota di mercato a livello europeo, aggiungendo nuovi marketplace in portafoglio, sviluppando importanti sinergie di business e rafforzando il suo know how digitale grazie alle tecnologie all’avanguardia dell’azienda francese. ASD, infatti, grazie a un sofisticato algoritmo e a integrazioni tecnologiche, mette a disposizione dei suoi clienti una piattaforma di “prezzo dinamico” funzionante su tutti i principali marketplace internazionali, che permette, incrociando domanda e offerta, di definire il miglior prezzo per ogni singolo prodotto differenziandolo per canale, e fornisce loro un servizio di integrazione logistica che consente alle aziende partner di scalare velocemente i volumi di vendita e raggiungere standard di spedizioni dei grandi gruppi. BrandOn nasce nel 2012 con il nome di Brandon Ferrari ad opera di Paola Marzario, laureata in giurisprudenza all’Università Bocconi di Milano e senior partner del Consorzio Netcomm (creando per esso il progetto Marketplace Lab), dal 2019 affiancata da Ilaria Tiezzi, altra manager bocconiana che vanta un background professionale in grandi gruppi (come The Boston Consulting Group, Sky, Mediaset e V-Nova Ltd), nella consulenza strategica e nelle nuove tecnologie.