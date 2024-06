Francia, Mbappé invita i giovani ad andare a votare (contro Le Pen)

Milano, 16 giu. (askanews) – In conferenza stampa alla vigilia della partita della Francia contro l’Austria agli Europei, il calciatore Kylian Mbappé invita “tutti i giovani” ad “andare a votare” contro la Le Pen.

“Siamo in un momento cruciale della storia del nostro Paese (…) Penso che non dobbiamo essere disconnessi dal mondo che ci circonda”, aggiunge il capitano dei Blues. “Oggi vediamo che gli estremi sono alle porte del potere e abbiamo l’opportunità di scegliere il futuro del nostro Paese (…) So che ci sono non pochi giovani che dicono a se stessi che un voto non cambia nulla, ma anzi, un voto conta”.