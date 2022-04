Francia, Minardi nuovo presidente della Commissione Monoposto della Fia

Gian Carlo Minardi, storico fondatore dell’omonimo team di Formula 1, è stato eletto Presidente della Commissione Monoposto FIA. L’imprenditore italiano è stato eletto dopo un processo di voto elettronico dai membri del World Motor Sport Council. Iniziando come concorrente nelle Hill Climb e nei Rally alla fine degli anni ’60, Minardi è passato alla gestione con una serie di squadre in Formula Italia. Nel 1985 lo sbarco con la sua scuderia in Formula, grazie anche ad una una partnership per la fornitura di motori con la Ferrari. Il nome Minardi è apparso in Formula 1 fino a quando non è stato acquisito da Paul Stoddart nel 2001. La squadra alla fine si è trasformata in Scuderia Toro Rosso ed è conosciuta come Alpha Tauri dal 2020. Opera ancora dalla base originale del team Minardi a Faenza, in Italia.

Nel team Minardi, Gian Carlo Minardi ha plasmato la carriera di numerosi piloti di Formula 1 tra cui Gian Carlo Fisichella, Jarno Trulli, Mark Webber e l’attuale pilota del BWT Alpine F1 Team Fernando Alonso. Dal 2004 è Presidente della Commissione per i record di velocità su terra dell’Automobile Club d’Italia (ACI). Nel 2020 Minardi è stato eletto Presidente dell’Autdodromo Enzo e Dino Ferrari, meglio noto come Imola, sede del Gran Premio dell’Emilia Romagna di Formula 1 che si terrà il 24 aprile. Minardi supervisionerà una Commissione Monoposto che è stata determinante nel rimodellare il portafoglio di corse junior della FIA introducendo tecnologie innovative e misure di sicurezza migliorate negli ultimi anni. Il Presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha dichiarato: “Accolgo con favore l’elezione di Gian Carlo Minardi a Presidente della Commissione Monoposto FIA. È una figura di spicco nello sport automobilistico. Non vedo l’ora di lavorare con lui per sviluppare ulteriormente la piramide delle monoposto in tutto il mondo”