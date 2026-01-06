Francia, missione dell’Agenzia Ice al Sil di Parigi

L’Agenzia Ice organizza una partecipazione collettiva di aziende al Salon International de la Lingerie di Parigi, considerato una delle vetrine di maggior rilievo per il settore di moda intima e beachwear, corsetteria e calzetteria. Nato nel 1963, il SIL – Salon International de la Lingerie – si svolge due volte l’anno a Parigi e rappresenta il principale appuntamento a livello mondiale per il settore dell’intimo. Il salone è considerato dalle aziende di produzione e dagli operatori del settore la più importante vetrina nel mondo per la promozione del comparto.