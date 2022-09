Francia, Morellato acquisisce le gioiellerie Pierre Roux in Costa Azzurra

Morellato Group, protagonista in Europa nella produzione e commercializzazione di gioielli, orologi e cinturini, annuncia l’acquisizione delle gioiellerie francesi Pierre Roux per circa 3 mln di euro. Fondato nel 1988 da Pierre Roux, il brand ha aperto la sua prima boutique di preziosi in Costa Azzurra, dove sono presenti tutti i 7 stores che da oggi entrano a far parte del Gruppo Morellato attraverso la controllata Cleor Sa. Cleor, uno dei principali player di gioielleria prêt-à-porter, acquisito da Morellato Group nel 2019, vanta attualmente 140 punti vendita diretti situati all’interno dei più prestigiosi shopping center della Francia, con un’offerta di prodotti al contempo preziosi e accessibili e servizi di elevata qualità. «Con questa nuova acquisizione delle gioiellerie Pierre Roux presenti nei centri commerciali delle più rinomate località della Costa Azzurra: da Nizza a Cannes a Cap d’Antibes, confermiamo la volontà del gruppo di sviluppare la presenza nel mercato francese», ha commentato il presidente Massimo Carraro. «Il nostro modello di business presenta un’integrazione completa dalla creazione alla produzione fino alla distribuzione per arrivare direttamente al consumatore finale attraverso un network unico di retail online e offline che oggi vede oltre 260 punti vendita diretti in Italia (con le insegne Bluespirit e D’Amante) e 140 in Francia (a brand Cleor e Noélie) che diventeranno 150 entro la fine dell’anno. Inoltre, a breve è prevista l’apertura di una gioielleria Cleor all’interno di un nuovo prestigioso centro commerciale urbano a Montparnasse», aggiunge Massimo Carraro. Il gruppo ha chiuso il 2021 con un fatturato di 310 milioni di euro, in crescita del 49% rispetto all’anno prima.