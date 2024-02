Francia, Morelle: contro Le Pen serve candidato ‘neo-Sarkozyista’

Milano, 17 feb. (askanews) – La prospettiva di una vittoria di Marine Le Pen alle prossime presidenziali francesi “nel 2027 ha acquisito una consistenza senza precedenti” e “solo un candidato ‘neo-Sarkozyista’ potrebbe sbarrare il cammino a Marine Le Pen”. Lo afferma in un’intervista a ‘Le Point’ Aquilino Morelle, già consigliere di Lionel Jospin a Matignon (1997-2002), poi di François Hollande all’Eliseo (2012-2014)e autore del saggio “La parabola dei ciechi” (Grasset) dove anticipava questa tendenza.

Secondo Morelle “Nicolas Sarkozy è stato l’unico candidato a riuscire a respingere il partito (di estrema destra francese) FN, incarnato in questo caso da Jean-Marie Le Pen, alle elezioni presidenziali”. Una riflessione che segue l’ultimo sondaggio Ifop che dà Marine Le Pen in testa al secondo turno delle elezioni presidenziali contro l’attuale premier Gabriel Attal (51%).

Il partito Rassemblement National “si rivolge ormai a tutte le fasce d’età, e in particolare ai giovani” continua Morelle. “Oggi è un partito potente, organizzato, istituzionalizzato, che si trasforma in un partito ‘pigliatutto’. È quello che io chiamo il ‘terzo FN’, succeduto al piccolo gruppo di estrema destra creato nel 1972 da Jean-Marie Le Pen e poi riorientato e guidato, a partire dal 2012, da sua figlia Marine Le Pen, una giovane donna, che dopo ha condannato gli eccessi razzisti e antisemiti del padre e lo ha anche escluso da questo partito nel 2015, ribattezzando il partito da FN in RN nel 2018. Una donna che, a differenza del padre, vuole soprattutto conquistare il potere. Per tutti questi motivi, la prospettiva della sua vittoria nel 2027 ha acquisito una consistenza senza precedenti”.