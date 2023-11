Francia, morto lo storico Emmanuel Le Roy Ladurie

Roma, 23 nov. (askanews) – E’ morto ieri il grande storico francese Emmanuel Le Roy Ladurie, fu il successore di Fernand Braudel alla guida degli ‘Annales’.

Lo storico Emmanuel Le Roy Ladurie, è stato inizialmente l’uomo dal successo del tutto inaspettato, scrive Le Figaro Nel 1975 è stato pubblicato da Gallimard Montaillou, villaggio occitano dal 1294 al 1324. Il libro racconta la vita, nel XIV secolo, di un villaggio di contadini di montagna immersi nella fede catara. Contro ogni aspettativa, questo lavoro di etnostoria ebbe un successo strepitoso. Vendette più di due milioni di copie, affermando il suo autore non solo tra la comunità degli storici ma anche tra il grande pubblico colto.

L’autore di questo successo non era comunque sconosciuto agli storici. Era già un accademico riconosciuto dai suoi colleghi, titolare di una cattedra al Collège de France. Roy Ladurie, tuttavia, piuttosto abituato alla riservatezza del suo lavoro di storico quantitativo era lungi dall’immaginare un simile successo. Nella prefazione rivelava una certa nostalgia per il mondo “dove vivevano i villani dei cosiddetti bei vecchi tempi”.

Il fervore del modernismo successivo al Sessantotto era già in declino; Barthes poté presto scrivere nel suo diario nel 1977 di aver capito “all’improvviso” che gli era indifferente essere “moderno”. Insomma, c’erano le condizioni per garantire un grande successo a questi contadini della Linguadoca ai quali Le Roy Ladurie aveva già dedicato la sua tesi. Rimarrà uno storico della campagna francese del Medioevo e dei tempi moderni.

Nato nel 1929 a Moutiers-en-Cinglais nel Calvados, Le Roy Ladurie era figlio di un ex ministro del governo di Vichy, Jacques Le Roy Ladurie, proprietario-gestore della valle dell’Orne. Per reazione, Emmanuel Le Roy Ladurie aderì al Partito Comunista nel 1949. Descrisse questo impegno come “amore a prima vista”. Per sette anni vi farà una campagna ardente, come molti studenti di rue d’Ulm. Stringe poi amicizia con Pierre Juquin, François Furet, Michel Crouzet. Ruppe con il PC nel 1956 dopo la pubblicazione del rapporto Krusciov e l’annuncio dell’intervento sovietico in Ungheria. La rottura doveva durare a lungo e lui cercò per un po’ la sua strada verso la “seconda sinistra” e diventò anche per un breve periodo segretario della sezione del PSU di Montpellier. Ha subito un attacco da parte della metropolitana dell’OAS nella sua abitazione per le sue posizioni a favore dell’indipendenza dell’Algeria. Si dedicò poi principalmente alla carriera di storico. Ha insegnato alla facoltà di Montpellier, poi alla Scuola di Studi Avanzati. È stato nominato al Collège de France nel 1973 alla cattedra di Storia della civiltà moderna. La sua carriera impeccabile si spiega con il rispetto scrupoloso della “nuova storia” e della Scuola delle Annales, allora molto di moda. Basandosi sulla nozione braudeliana di “lunga durata”, Le Roy Ladurie spiega in Le Territoire de l’Historien: “La rivoluzione quantitativa ha trasformato totalmente, nel nostro paese, la professione dello storico”. “La storia è ferma”, ha dichiarato nella sua conferenza inaugurale al Collège de France.

Nominato come successore di Fernand Braudel alla direzione delle Annales, Le Roy Ladurie divenne il leader di questa Scuola proprio nel momento in cui il prestigio di quest’ultima andava indebolendosi nel tempo, poiché gli storici tradizionali, come Alain Decaux, ne attaccheranno gli effetti deleteri sulla insegnamento della storia. Con il relativo disinteresse per la storia quantitativa, a partire dalla fine degli anni Ottanta, Le Roy Ladurie si interessò alla vita quotidiana, alla vita degli individui, e all’influenza del clima sulle vicende umane. È stato anche editorialista per Le Figaro Littéraire per molti anni. Attraverso la ricchezza della sua opera e la sua partecipazione a numerose opere collettive, Emmanuel Le Roy Ladurie ha aperto nuove strade, non tutte seguite dal pubblico, tra cui spicca la Storia del clima a partire dall’anno Mille (1967). , Il territorio dello storico (2 voll. 1973-1978), Il carnevale dei romanzi (1979), Il denaro, l’amore, la morte nel Pays d’Oc (1980). Fu anche uno storico politico del periodo moderno in L’Ancien Régime, 1610-1770 (1991). Nel 2001 ha pubblicato una Storia delle regioni di Francia. Emmanuel Le Roy Ladurie ha sempre affermato di essere rimasto metodologicamente un marxista.