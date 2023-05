Francia, nuovo console generale a Firenze

Da pochi mesi Guillaume Rousson, è il nuovo Console Generale di Francia a Firenze. diplomato all’IEP (Instituts D’études Politiques de Paris) e all’INALCO (Institut National des Langues et Civilisations Orientales), è stato precedentemente Ambasciatore di Francia in Bosnia-Erzegovina.

“Sono onorato di essere stato nominato console generale della Francia a Firenze. La mia missione è indirizzata verso la comunità francese in Toscana e le istituzioni politiche ed economiche della città. Sono consapevole che c’è già un tessuto di legame ma voglio dare una spinta alle cooperazioni», ha spiegato il nuovo console Guillaume Rousson, incontrando il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ed il sindaco di Firenze Dario Nardella. Insieme a lui, l’Ambasciatore francese in Italia Christian Masset, che nei suoi auguri di inizio anno alla comunità francese in Italia, ha così salutato il ritorno di un Consolato generale a Firenze, dopo oltre 25 anni!: «L’apertura di questi due consolati generali (Roma e Firenze, ndr) sottolinea la volontà delle nostre autorità di ancorare la rete dello Stato nel territorio. Rafforza la vicinanza quotidiana e il rapporto con gli attori dell’economia, della cultura o della politica italiana in campo.»