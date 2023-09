Francia, patologia vegetale: a Maria Lodovica Gullino il Fran Fisher Award

Venerdì 25 agosto, a Lione, nell’ambito del Congresso Internazionale di Patologia vegetale, Maria Lodovica Gullino, professoressa ordinaria di patologia vegetale all’Università di Torino e co-fondatrice del Centro Agroinnova, è stata insignita del Fran Fisher Award. Il riconoscimento, assegnato dalla Società internazionale di patologia vegetale, premia l’eccezionale contributo dato da Maria Lodovica Gullino in anni di intensissima attività alla patologia vegetale, con un impegno particolarmente proficuo nel favorire la costruzione di reti e progetti internazionali.

Il premio ricorda la fitopatologa americana Francenia E. Fisher che già nel 1973, con la World Directory of Plant Pathologists, riuscì a mettere in connessione, in tempi in cui non era così facile essere connessi, specialmente in alcune aree geografiche, più di 1400 fitopatologi. Il riconoscimento, che si aggiunge ai molti già ricevuti da Maria Lodovica Gullino sia a livello internazionale che nazionale, va a premiare non solo una eccellenza torinese in campo scientifico ma anche una donna che ha saputo rompere, grazie all’impegno e alla determinazione, senza fare rumore, molti soffitti di cristallo: prima donna professore ordinario di patologia vegetale in Italia, prima donna presidente di Società scientifiche nazionali e internazionali (nell’ordine: Associazione di Protezione delle piante negli anni 1990, Associazione delle Società scientifiche agrarie nei primi anni 2000, International Society for Plant Pathology nel 2008 e Società Italiana di patologia vegetale nel 2017).

All’impegno profuso nell’ambito delle società scientifiche a livello nazionale e internazionale ha corrisposto una invidiabile capacità di costruire reti e progetti internazionali, che hanno portato all’Università di Torino decine di milioni di euro, ben prima dell’arrivo del PNRR. All’impegno nella ricerca, che ha riguardato temi di grande rilievo (dalla difesa integrata delle piante alla biosicurezza, dall’agroterrorismo alla salute circolare) si è sempre affiancato il desiderio di mettere in pratica e di comunicare i risultati delle ricerche, che ha portato Maria Lodovica Gullino a contribuire alla nascita di tre imprese e a “inventare”, insieme con Antonio Pascale, il Festival Internazionale dell’Agricoltura ColtivaTo.