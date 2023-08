Francia, patto con l’Italia per il rilancio della cooperazione nel settore navale militare

Francia e Italia hanno dato il via libera a un programma da 1,5 miliardi di euro per rinnovare le loro fregate con sistemi antiaerei sempre più rapidi e potenti. Torna sulla scena un programma emblematico della cooperazione militare franco-italiana.

Occar, l’organismo congiunto di cooperazione per gli armamenti che guida alcuni programmi di difesa europei, ha appena confermato un contratto del valore di 1,5 miliardi di euro per il rinnovo delle fregate Horizon della Marina francese e della Marina italiana. Lo riferisce Les Echos.

Queste fregate, pesantemente armate, sono state progettate congiuntamente negli anni 2000. L’Italia ne ha due, la Francia altre due, la Forbin e la Chevalier Paul. Occar ha assegnato il contratto a Naviris, una joint venture creata nel 2020 tra i produttori Fincantieri in Italia e Naval Group in Francia, e al consorzio Eurosam, creato nel 1989 tra MBDA (Francia e Italia) e Thales per creare una gamma di missili di difesa.