Francia, premio europeo “Nord Sud” 2020: due docenti italiani tra i vincitori

Sono due gli studiosi italiani tra i leading authors che fanno parte del network MedECC – Mediterranean Experts on Climate and environmental Change, il consiglio scientifico che ha redatto il “Mediterranean Assessment Report”, risultato poi vincitore del premio bandito dal Consiglio d’Europa “Nord Sud” 2020. Si tratta di Piero Lionello, docente di Oceanografia e Fisica dell’Atmosfera, membro del consiglio e coordinatore del capitolo 2 “Drivers of Change”, e Sergio Rossi, docente di Zoologia e autore del capitolo 4 “Ecosystems”, entrambi provenienti dall’Università del Salento. La ricerca condotta dal MedECC “rappresenta un esempio lampante del potenziale di collaborazione tra Stati e società per affrontare le sfide del cambiamento climatico e della sostenibilità ambientale – ha spiegato la giuria del premio -, nonché la risposta alla necessità di una cooperazione scientifica ed esperta per produrre analisi basate sulla conoscenza come solida base per la pianificazione delle politiche”. Lo studio, continua la giuria, “costituisce anche un esempio concreto della visione del Mar Mediterraneo come spazio condiviso di pace, sviluppo e diritti umani, che ha portato alla creazione, venticinque anni fa, del Processo di Barcellona”. Il documento mette infatti a disposizione di cittadini, politici e decisori valutazioni scientifiche rigorose utili a ragionare sulle problematiche legate a cambiamenti climatici, inquinamento, utilizzo di risorse e specie “invasive”, descrivendone gli impatti sull’ambiente, sulla società e sui settori produttivi e le strategie di adattamento per limitare i rischi.