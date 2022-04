Francia, principale destinazione per gli investimenti italiani: 100 progetti nel 2021

L’agenzia nazionale per l’internazionalizzazione dell’economia francese, Business France, ha pubblicato il “bilancio 2021 degli investimenti internazionali in Francia”: l’Italia ha contribuito con quasi 100 nuovi progetti. Nel 2021, le imprese estere hanno avviato 1.607 nuovi progetti di investimento in Francia, con un incremento del 32% rispetto al 2020. Questi progetti hanno permesso di creare o mantenere 45.008 posti di lavoro sul territorio (+30% rispetto al 2020). Il livello raggiunto è storico: la Francia non è mai stata così attrattiva, con in media 31 decisioni di investimento alla settimana. Per quanto riguarda l’Italia, i 96 nuovi progetti di investimento avviati nel 2021 hanno permesso di creare o conservare 1.830 posti di lavoro, con un numero di impieghi in forte crescita (+61%) rispetto all’anno precedente. Ad oggi, la Francia è il principale Paese di destinazione degli investimenti italiani all’estero (rappresenta il 44% del totale), seguita da Gran Bretagna (11%) e Germania (10%). Le tre principali regioni francesi di destinazione degli investimenti italiani sono l’Ile-de-France (regione di Parigi che accoglie 1 progetto su 3), Auvergne-Rhône-Alpes (15%) e Provence-Alpes-Côte d’Azur (8%).

Degli investimenti italiani avviati in Francia nel 2021, i nuovi insediamenti rappresentano il 47%, così come i progetti di ampliamento di attività già esistenti (47%). Le acquisizioni di aziende francesi rappresentano invece il 6% dei progetti (sono raddoppiate le acquisizioni di società in difficoltà da parte delle aziende italiane, aumentando del 34% gli impieghi così salvaguardati in Francia). Gli investimenti Industriali, in Ricerca & Sviluppo e Innovazione rappresentano circa il 45% degli investimenti italiani. Le imprese italiane hanno investito prevalentemente nella creazione e/o potenziamento di attività industriali (29% dei progetti), in altre attività legate alle sedi aziendali (28%) e in R&S, Ingegneria e Design (16%). Gli investitori italiani sono infatti all’origine del 10% del totale dei progetti di R&S avviati in Francia da aziende estere. Per quanto riguarda invece la ripartizione settoriale degli investimenti italiani, nel 2021 si è investito prevalentemente nei seguenti settori: turismo, alberghiero e ristorazione (16%), automotive (15%), edilizia e costruzioni (15%), vetro, ceramica, lavorazione del legno e della carta (13%) e articoli per l’arredamento della casa (13%).