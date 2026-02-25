Francia, secondo sì dell’Assemblea nazionale su suicidio assistito

Bozza dovrà essere nuovamente esaminata dal Senato

Parigi, 25 feb. (askanews) – La presidente dell’Assemblea Nazionale francese, Yael Braun-Pivet, ha accolto con favore l’adozione di un testo “attesissimo dai nostri concittadini”. Ha osservato che l’iter legislativo per il testo “non è ancora completato” e ha ribadito la sua determinazione a garantirne l’adozione definitiva entro l’estate. Il disegno di legge istituirebbe un nuovo diritto al suicidio assistito, un’importante riforma sociale dibattuta da anni che ora dovrà essere nuovamente esaminata dal Senato.

