Francia, Series Mania: Luca Marinelli vince il premio di miglior attore per M

Luca Marinelli ha vinto il premio di migliore attore al prestigioso festival Series Mania in Francia, protagonista assoluto nei panni di Mussolini della serie M – Il figlio del secolo, il titolo Sky Original diretto da Joe Wright sulla nascita del fascismo in Italia, presentata fra gli applausi nel concorso internazionale. Già vincitore del David di Donatello, del Nastro d’Argento, della Coppa Volpi a Venezia e dello Shooting Stars Award al Festival di Berlino, Marinelli ha ritirato ieri sera il premio durante la cerimonia di chiusura del festival di Lille, che lo ha premiato “per la sua capacità di trasformarsi, di diventare qualcuno di completamente diverso da sé”. Apprezzatissima fin dal suo debutto in anteprima mondiale fuori concorso all’81esima edizione della Mostra di Venezia, la serie che adatta l’omonimo romanzo di Antonio Scurati vincitore del Premio Strega (edito da Bompiani) sull’ascesa al potere di Benito Mussolini ha raccolto recensioni entusiastiche e fatto registrare su Sky e NOW numeri da record, piazzandosi nella top3 dei titoli Sky Original più visti dal 2021 ad oggi. Scritta da Stefano Bises e Davide Serino, con soggetto di serie e soggetti di puntata firmati da Stefano Bises, Davide Serino e Antonio Scurati, M – Il figlio del secolo è prodotta da Sky Studios e da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, in co-produzione con Pathé, in associazione con Small Forward Productions, in collaborazione con Fremantle e Cinecittà S.p.A.. La distribuzione internazionale è di Fremantle.