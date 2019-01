Francia, un logo per il centenario dell’Institut Français Napoli

Martedì 15 gennaio 2019 alle ore 11.00 presso l’Institut français Napoli (via Crispi 86) si terrà la conferenza stampa di presentazione del concorso di arti grafiche ”Un logo per il centenario dell’Institut français Napoli” in presenza di Christian Masset, Ambasciatore di Francia in Italia. Tale concorso è stato realizzato in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Napoli e l’École Estienne di Parigi e il vincitore sarà proclamato in presenza della giuria. Interverranno: Gaetano Daniele, Assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Napoli, Philippe Apeloig graphic designer, Leonardo Sonnoli graphic designer, Giuseppe Gaeta Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, Annie-Claude Ruescas Preside dell’École Estienne di Parigi e Laurent Burin Des Roziers Console generale di Francia a Napoli e Direttore dell’Institut français di Napoli. Al termine della presentazione sarà inaugurata la mostra dei lavori in concorso realizzati dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli e dell’ École Estienne di Parigi. Con l’occasione sarà illustrato il programma delle iniziative dedicate al centenario che accompagneranno nei prossimi mesi la programmazione dell’Institut français Napoli.