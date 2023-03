Francia, un milione in piazza contro la riforma delle pensioni. Macron sotto pressione: Incontri i sindacati

Per l’82% dei francesi, il presidente Emmanuel Macron dovrebbe ricevere nei prossimi giorni i leader sindacali per discutere della riforma delle pensioni, attualmente all’esame del Senato. Questo quanto risulta dall’inchiesta “L’Opinion en direct” realizzata da Elabe per Bfmtv. Per oggi intanto si prepara la settima giornata di mobilitazione contro la riforma, con un milione di persone atteso in piazza in tutto il paese. Il 79% dei francesi auspica inoltre che il presidente si esprima a breve sul tema, stando all’inchiesta Bfmtv. “Non sottovaluto l’insoddisfazione di cui parlate così come le ansie espresse da molti francesi preoccupati di non avere mai una pensione”, aveva scritto Macron in una lettera divulgata ieri e indirizzata agli otto sindacati e alle cinque organizzazioni giovanili che gli avevano scritto per denunciare “la mancata risposta” alle “massicce mobilitazioni”. “Il governo è, come lo è sempre stato, a vostra disposizione per andare avanti nel dialogo”, aveva aggiunto nella sua risposta alla richiesta dei sindacati di un incontro urgente per discutere della riforma. Nella missiva non veniva offerto un incontro: Macron sottolineava come questo sia il momento del parlamento, dopo le “consultazioni svolte” dal primo ministro Élisabeth Borne e gli aggiustamenti già apportati al testo. “Come garante delle istituzioni, è mio dovere preservare questo tempo parlamentare che si sta compiendo”, aveva aggiunto.