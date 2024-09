Francis Ford Coppola invia videomessaggio al Marzamemi CineFest

Marzamemi (Sr), 10 set. (askanews) – Il regista e sceneggiatore americano Francis Ford Coppola ha inviato un video messaggio al Marzamemi CineFest che si terrà a Marzamemi dall’11 al 15 settembre augurando un buon lavoro e complimentandosi per il documentario realizzato da Michele Russo sulla famiglia Coppola.

“Ciao, sono Francis. Sono qua per augurare a mio cugino Michele Russo che proietterà il suo meraviglioso documentario “Il fischio di famiglia” sulla famiglia Coppola al Marzamemi CineFest – dice il regista americano -. Voglio ringraziare la direzione artistica della manifestazione. Mi piacerebbe far vedere anche il trailer del mio nuovo film Megalopolis che arriverà in Italia fra qualche mese”.

Il documentario “Il fischio di famiglia” sarà proiettato a Marzamemi mercoledì 11 settembre alla presenza del cugino Michele Russo che ha curato la retrospettiva dedicata alla famiglia Coppola. Francis ha radici lucane ma ha girato le principali scene de “Il Padrino”, film cult degli anni ’80, proprio in Sicilia.

Al Marzamemi CineFest ogni serata omaggerà con due pellicole Coppola con la migliore filmografia.