Francis Ford Coppola, l’abbraccio con Matt Dillon a Cinecittà – Video

(Adnkronos) – La dichiarazione d’amore di Vittorio Storaro e l’abbraccio con Matt Dillon. Roma accoglie così Francis Ford Coppola negli Studi di Cinecittà per l’anteprima del suo ultimo film ‘Megalopolis’ (dal 16 ottobre nelle sale con Eagle Pictures), evento di pre-apertura della Festa del Cinema e Alice nella Città. “Lo amo e lo amerò per sempre”, dichiara l’autore della fotografia Storaro, che ha lavorato con Coppola nel film cult ‘Apocalypse Now’, sul red carpet. Per il regista della trilogia de ‘Il padrino’ è stata anche l’occasione per riabbracciare Dillon, protagonista del suo ‘Rusty il selvaggio’.

Sono tante le ‘stelle’ che hanno calcato il tappeto rosso, a partire dalla coppia degli scenografi premi Oscar Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, Stefania Sandrelli con il regista Giovanni Soldati, Massimo Ghini, Sveva Alviti (madrina dell’ultima Mostra del Cinema di Venezia), Paola Minaccioni e la star turca Can Yaman. Tanto cinema ma anche glamour con Alessandro Michele, neo-direttore creativo di Valentino. Hanno celebrato il regista di ‘Dracula di Bram Stoker’ anche la presidente di Cinecittà Chiara Sbarigia, l’amministratrice delegata Manuela Cacciamani, il sottosegretario al ministero della Cultura Lucia Borgonzoni, il presidente della Commissione Cultura alla Camera Federico Mollicone, il presidente della Fondazione Cinema per Roma Salvatore Nastasi e il direttore generale della Fondazione Cinema per Roma Francesca Via.

Domani, 15 ottobre, il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri riceverà Coppola in Campidoglio per dedicargli uno speciale tributo della città. Inoltre, il regista incontrerà le giurie di Alice nella città, gli studenti delle scuole di cinema e il pubblico presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica. Durante l’incontro, ripercorrerà gli oltre sessant’anni di carriera che l’hanno reso uno dei Maestri più importanti e celebrati della Settima Arte. (di Lucrezia Leombruni)