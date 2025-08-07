Francis Ford Coppola sta bene, “verrà dimesso oggi”

Roma, 7 ago. (askanews) – Il regista Francis Ford Coppola verrà dimesso oggi dal Policlinico Tor Vergata dove è ricoverato da qualche giorno. Stando a quanto apprende Askanews le condizioni di Coppola sono decisamente buone e verrà dimesso nella tarda mattinata di oggi o nel primo pomeriggio.

Nelle scorse ore lui stesso aveva rassicurato i fan dai social spiegando l’esito positivo dell’intervento programmato di ablazione della fibrillazione atriale, intervento eseguito dal professore Andrea Natale.